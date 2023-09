Paura su volo Usa-Roma: "Aereo giù per 8mila metri"

Terrore a bordo di un aereo della United Airlines. Il Boeing, partito venerdì da Newark e diretto a Roma, scrive il New York Post, è 'precipitato' per 8mila metri in dieci minuti ed è stato costretto a invertire la rotta per tornare all'aeroporto del New Jersey.

"C'è stato un problema con la pressurizzazione della cabina, è tornato indietro" ha detto il portavoce della compagnia aerea, aggiungendo che "i 270 passeggeri e i 14 membri dell'equipaggio sono stati trasferiti su un altro velivolo e hanno raggiunto l'Italia".