Paura nella notte: tre intossicati dal monossido in casa

UDINE - Tragedia sfiorata questa mattina ad Ampezzo, in Carnia, in provincia di Udine, dove un uomo di 33 anni e due ragazzi, di 11 e 16 anni, sono rimasti intossicati dalle esalazioni di monossido di carbonio sprigionatesi da una stufa a pellet all’interno della loro abitazione. L’allarme è stato lanciato intorno alle 7:30. Sul posto sono accorsi rapidamente i Vigili del Fuoco e un elicottero del soccorso sanitario.



I tre presentavano sintomi lievi di intossicazione, ma l’intervento dell’uomo, che ha subito aperto le finestre per arieggiare l’ambiente, ha evitato conseguenze più gravi. Per precauzione, i tre sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre i tecnici stanno verificando il funzionamento della stufa per chiarire le cause dell’incidente.