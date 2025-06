Paura a Jesolo: giovane di 25 anni soccorso in spiaggia dopo un malore

JESOLO – Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio, poco dopo le 15, quando un giovane italiano di 25 anni si è improvvisamente accasciato in acqua, vicino alla riva, in un tratto dove l’acqua non superava le ginocchia. Non è ancora chiaro se il malore sia stato causato da un problema di salute o da una caduta accidentale.



Un bagnante ha immediatamente portato il ragazzo a riva e ha iniziato le manovre di rianimazione, prontamente supportato dai bagnini di Jesolo Turismo della torretta 9. Nel frattempo sono arrivati i sanitari del Suem 118 e l’elisoccorso di Treviso Emergenza, che però è rientrato alla base dopo aver verificato il miglioramento delle condizioni del giovane.



Il 25enne è stato quindi trasportato in ambulanza all’ospedale di Jesolo per ulteriori accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Capitaneria di Porto, che hanno raccolto informazioni sull’accaduto.

L’intervento tempestivo di bagnanti e soccorritori ha senza dubbio contribuito a salvare la vita del giovane, evitando conseguenze più gravi.