Paura per Jamie Dornan, l'attore di 50 sfumature finisce in ospedale per un morso di un bruco

L'attore Jamie Dornan, celebre per aver interpretato il ruolo di Christian Grey nel film "Cinquanta sfumature di Grigio", ha vissuto momenti di terrore durante un viaggio in Portogallo. Dornan è stato ricoverato con sintomi simili a un infarto dopo essere stato morso da un bruco velenoso mentre si trovava in vacanza con l’amico Gordon Smart, presentatore di Good Morning Britain, anch'egli coinvolto nella drammatica vicenda.



Dopo una partita a golf in Portogallo, Dornan ha iniziato a avvertire formicolio alla mano sinistra e solletico al braccio sinistro, hanno raccontato gli amici. L’attore è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove hanno poi scoperto la causa di questi sintomi. Fortunatamente non si trattava di un infarto ma di bruchi velenosi che possono uccidere i cani e provocare attacchi di cuore nei quarantenni.



Si tratta di quelli che in Italia vengono chiamate processionarie, perché solitamente camminano, come fosse una processione, formando lunghissime file. Questi contengono una proteina altamente irritante la taumetopoeina, che può causare dolorose irritazioni che possono portare anche alla morte.