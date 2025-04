Paura a bordo: aereo in fiamme, passeggeri evacuano sugli scivoli

STATI UNITI - Attimi di tensione all’aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, dove un volo della Delta Air Lines è stato evacuato d’urgenza a causa di un incendio al motore. L’aereo, identificato come volo 1213, trasportava 282 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio ed era appena rientrato dal gate quando si è sviluppato il rogo.



I passeggeri sono stati fatti scendere utilizzando gli scivoli d’emergenza. Secondo quanto riferito dalla Federal Aviation Administration, che ha avviato un’indagine, non risultano feriti tra le persone a bordo.



L’incidente si aggiunge a una serie di episodi recenti che stanno sollevando interrogativi sulla sicurezza del trasporto aereo statunitense. Tra questi, anche la collisione in volo avvenuta il 29 gennaio nei cieli di Washington tra un jet regionale dell’American Airlines e un elicottero militare, in cui hanno perso la vita 67 persone.