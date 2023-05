Pattinaggio artistico, argento europeo per atleta e tecnico di Motta

MOTTA DI LIVENZA - Nella seconda giornata di gare in Portogallo ai Campionati Europei Gruppi Spettacolo e Sincronizzato ancora titoli per i colori azzurri. Da segnalare infatti l’argento nei Gruppi Junior con DIVISION Portogruaro , grazie al punteggio di 33.38. Il gruppo, allenato da Martina Sottosanti, centra il secondo gradino del podio con lo spettacolo “Dove navigano i violini”, dedicato a Venezia, con coreografie del mottense Roberto Callegher (nellaa foto sotto con Gloria Corvezzo) e di Marco Fortunato.

Il Gruppo veneto, campione Italiano 2023, può vantare 6 ori europei (l’ultimo nel 2016) e 6 argenti europei (l’ultimo nel 2019). In squadra c’è anche la mottense Gloria Corvezzo, classe 2007, pattinatrice dall’età di sei anni. Dal 2020 fa parte del gruppo junior e ha conquistato a livello regionale un argento e due ori, tre Medaglie d'Oro a livello italiano e un argento e un bronzo a livello europeo.



Oro per gli spagnoli CPA GONDOMAR, con il programma “Mens Sana in Corpore Patiens” e il punteggio di 34.06. Spagna che centra anche il bronzo con il CPA CONDADO che porta in pista lo show “35 mm” e totalizza 29.35 punti. Finiscono rispettivamente in quinta e sesta piazza gli altri due Gruppi italiani in gara, ARTSHOW (ARTISKATE - VE) con "Ribellione" e SHOW ROLLER TEAM (VAZZOLA - TV) con "Senza Fili".

Gruppi Junior

1- CPA GONDOMAR - ESP / Mens Sana in Corpore Patiens - 34.06

2- DIVISION (PORTOGRUARO - VE) - ITA / “Dove navigano i violini”- 33.38

3- CPA CONDADO - ESP / “35 mm”- 29.35.



La finale che conclude la seconda giornata dei Campionati Continentali 2023 regala un altro oro all’Italia, quello conquistato dal ROMA ROLLER TEAM (Asd Par Roma), nella gara dei Piccoli Gruppi, con il punteggio di 39.38. I campioni del Mondo 2021 in Paraguay portano in pista “Tutto iniziò da Topolino”, un programma che ha ripercorso la storia Walt Disney: dalla depressione per la bancarotta alla creazione di Disneyland. Allenati da Federica Marin, i pattinatori hanno eseguito le coreografie di Alessandro Spigai e Daniel Tessaro. Ancora Spagna per le altre due medaglie in palio. Argento per ARTISTIC SKATING CUNIT, con il programma “Revolut”e bronzo per il CPA TONA, con “Save Her”. Chiudono quinti i DIVISION – PORTOGRUARO (VE), con “Ventitremila e uno, e due, e tre”. Sesta posizione per EVOLUTION – POL. ORGNANO (UD) con "Operation Pink".