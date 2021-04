Patrizia Mangione nuovo direttore amministrativo dell'Ulss di Treviso

TREVISO - La dott.ssa Patrizia Mangione è il nuovo direttore amministrativo dell’Ulss 2 Marca trevigiana e affiancherà il direttore generale, dr. Francesco Benazzi, alla guida dell’Azienda Sanitaria trevigiana.



Patrizia Mangione, 52 anni si è laureata nel 1994 in economia e commercio all’Università degli studi di Torino, ed è abilitata alla professione di dottore commercialista.



Ha acquisito molteplici esperienze formative post laurea nell’ambito del management amministrativo, della governance clinica e di governo dell’area economico-finanziaria. È stata anche componente di vari organismi indipendenti di valutazione (OIV) per diversi Enti.



La dott.ssa Mangione ha rivestito la carica di direttore amministrativo nell’ex Ulss 13 di Mirano, dal 2013 al 2015 e nell’anno 2016, periodo della fusione per incorporazione nell’Ulss 3 Serenissima e dal febbraio 2019 al novembre dello stesso anno nell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.



Nella sua carriera ha ricoperto innumerevoli incarichi dirigenziali apicali presso le Aziende Ulss del Veneto, tra cui risulta prevalente l’esperienza professionale in qualità di direttore del Dipartimento risorse finanziarie.



Dal rientro dall’esperienza bolognese, e fino al 31 marzo 2021, è stata in servizio all’Ulss 8 Berica quale Direttore dell’unità operativa complessa Direzione amministrativa territoriale.



“Rivolgo un sentito augurio di benvenuto e di buon lavoro alla dott.ssa Mangione, il cui curriculum e le cui competenze in ambito economico-finanziario sono di tutto rispetto – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi -.



Un sentito ringraziamento va alla dott.ssa Tomasella che mi ha affiancato nel corso del mio primo mandato, dando un prezioso contributo all’Ulss 2 sia nella fase dell’unificazione e omogeneizzazione delle procedure sia nella difficile gestione della pandemia”.