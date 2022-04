Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, a Mogliano

MOGLIANO - Come contrastare i pregiudizi di genere? Ci pensa il Circolo "Galileo Galilei" Scienza e Conoscenza della SOMS di Mogliano Veneto con l'incontro "Pregiudizi in orbita: non sono mestieri per donne" in programma il 6 maggio alle 20.45 al Centro Sociale in piazza Donatori di Sangue a Mogliano, con un' ospite davvero illuminante sull'argomento.



Donne e spazio: pregiudizi in orbita è l’ultimo incontro del ciclo d'appuntamenti "Donne e Scienza: Eccellenze femminili e questioni di genere", con Patrizia Caraveo, astrofisica di fama mondiale, dirigente di ricerca presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), insignita di vari premi a livello nazionale e riconoscimenti a livello internazionale.



Nell’ultimo intervento, il 6 maggio (in diretta streaming sulle pagine Facebook del Circolo Galilei SOMS Mogliano e di Officina 31021), la dott.ssa Patrizia Caraveo mostrerà come le donne possano essere scienziate di successo, ingegneri di talento ed astronaute fantastiche e come alcune di loro abbiano dato contributi importantissimi alla scienza, pur non avendo vita facile. Saranno anche disponibili alcune sue pubblicazioni.



BIOGRAFIA di Patrizia Caraveo



Astrofisica, Dirigente di Ricerca INAF, Commendatore dell’Ordine al Merito dell Repubblica Italiana

Patrizia Caraveo si è laureata in Fisica all’Università di Milano nel 1977. Dopo un periodo all’estero, è diventata ricercatrice all’Istituto di Fisica Cosmica del CNR di Milano, poi confluito nell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF). Dal 2002 è dirigente di ricerca e direttore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Milano (IASF). Ha collaborato a diverse missioni spaziali internazionali dedicate all’astrofisica delle alte energie a cominciare dalla missione europea Cos-B. Collabora alla missione AGILE dell’Agenzia Spaziale Italiana, alla missione INTEGRAL dell’Agenzia Spaziale Europea e alle missioni della NASA Swift e Fermi. È responsabile per la partecipazione INAF al progetto Cherenkov Telescope Array. Nel 2014 Women in Aerospace Europe le ha conferito l’Outstanding Achievement Award. Fa parte della lista degli Highly Cited Researchers 2014 compilata da Thomson Reuters. Il suo campo d’interesse principale è il comportamento delle stelle di neutroni alle diverse lunghezze d’onda. È stata tra i primi a capire il ruolo fondamentale delle stelle di neutroni nell’astrofisica delle alte energie. Durante gli anni di ricerca sull’identificazione della sorgente Geminga, riconosciuta come la prima pulsar senza emissione radio, ha messo a punto una strategia multilunghezze d’onda per l’identificazione delle sorgenti gamma galattiche. È membro dell’Unione Astronomica Internazionale. Dal 1997 Patrizia Caraveo è professore a contratto all’Università di Pavia dove tiene il corso di “Introduzione all’Astronomia”.



