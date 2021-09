Patrick Zaki, processo aggiornato al 7 dicembre

EGITTO - E' stato aggiornato al 7 dicembre il processo che vede sul banco degli imputati Patrick Zaki, lo studente e ricercatore egiziano dell'Università Alma Mater di Bologna detenuto da quasi 20 mesi. E' quanto apprende Aki-Adnkronos International da fonti dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr), l'ong con la quale Zaki collaborava in Egitto.

Quella che si è svolta oggi presso il Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al-Mansoura era la seconda udienza del processo a Zaki. Lo studente è accusato per gli articoli scritti per il sito libanese Daraj. Rischia 25 anni di carcere. Il processo è stato aggiornato al 7 dicembre per "permettere ai legali dello studente di ottenere una copia" degli atti e preparare la difesa.

E' quanto rendono noto fonti dell'Egyptian Initiative for Personal Rights (Eipr). Secondo le fonti, l'udienza si è svolta presso il Tribunale per le emergenze e la sicurezza di al-Mansoura ed è durata "solo un paio di minuti". Come evidenziano gli attivisti che curano l'account Twitter 'Patrick Libero', si è tenuta "alla presenza di Zaki e dei rappresentanti delle ambasciate di Italia e Canada".