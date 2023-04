Il patriarca di Venezia testimone a processo per diffamazione

VENEZIA - Il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha testimoniato lunedì, presso il Tribunale lagunare, nel processo per la vicenda relativa ad una serie di lettere diffamatorie ad opera di due persone, legate a un sacerdote, poi ridotto allo stato laicale da Papa Francesco.

Le lettere vennero anche affisse sui muri di alcune chiese e nei pressi della Curia veneziana. In una precedente udienza era stato sentito lo stesso ex sacerdote, che denunciava presunte molestie avvenute nel Seminario Patriarcale. La Diocesi ha sempre definito non veritiere le affermazioni.