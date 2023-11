Pastore Tedesco scopre 3 gattini nella sua cuccia: la sua reazione è diventata virale (Video)

Cosa fare se al rientro da una lunga passeggiata trovassimo il nostro letto occupato da batuffoli di pelo che si muovono? Questa è la domanda di Rocky, quando al posto di una cuccia vuota ha trovato una tenera sorpresa. Tra le tante avventure del pastore tedesco protagonista di un canale Youtube, c’è stato anche un rientro a casa inaspettato: 3 piccoli adorabili gattini erano pronti ad accoglierlo nella sua cuccia. Nel video, la reazione di Rocky, un cane imponente se paragonato ai tre gattini, ha lasciato di stucco tutta la sua community.

Vedere come si sia avvicinato delicatamente a loro e come questi, senza timori, abbiano ricambiato la sua curiosità con piccoli tocchi di zampa sul naso è la prova che la tenerezza supera ogni storico scontro. Se si fa un giro tra i suoi video, vediamo come a Rocky piaccia stare in compagnia di tanti amici diversi, che siano cuccioli di cane o gatto, ma la reazione è sempre la stessa: un gioco di naso e zampette che si avvinghiano alla sua coda. Tra i commenti commossi al video di ormai 13 milioni di views si legge: «Li osserva e li annusa come per dire "Perché sono così piccoli?". Guardare i Pastori Tedeschi interagire con animali più piccoli mi scalda sempre il cuore perché sono sempre così buoni e premurosi con i più piccini». E ancora «Grande e forte com’è, è straordinario come sia così dolce e premuroso con loro».

Foto: screen dal video