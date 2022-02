Pastore tedesco eredita 360 milioni di euro

GERMANIA - Si chiama Gunter IV, è un pastore tedesco e vanta un patrimonio da 360 milioni di euro. Il cane più facoltoso della Germania è diventato tale ereditando la fortuna dal nonno, Gunter III, che era l'animale domestico della contessa tedesca Karlotta Leibestein.

Come riporta il tabloid inglese The Sun, la donna, morendo, aveva lasciato ogni suo bene al proprio pet, non avendo parenti e amici. Non è la prima volta che accade che un animale erediti piccoli o grandi patrimoni e quando succede sono amministratori umani a gestire le finanze. Gunter IV ora ha uno staff di persone che amministrano il patrimonio e si prendono cura di lui, assicurandosi, come da testamento che viva felice, in ogni agio. Con i 360 milioni di euro è stata fondata anche un’associazione, Gunter Rescue, che si occupa di animali abbandonati.

OT