Passeur sloveni arrestati: si facevano pagare 500 euro per ogni ingresso in Italia

TRIESTE - La Questura di Trieste ha arrestato quattro persone ritenute responsabili di reati di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina di cinque cittadini irregolari. I quattro arrestati, di origine slovena, sono stati notati mentre percorrevano la Grande Viabilità Triestina unitamente ad altre tre automobili con targa slovena: dai veicoli sono state fatte scendere delle persone che poi si sono allontanate a piedi.



Si sono recati immediatamente sul posto equipaggi delle Volanti e della Squadra Mobile che hanno individuato le vetture oggetto di segnalazione e, nei pressi del medesimo luogo, due cittadini di nazionalità turca sprovvisti dei titoli previsti per l’ingresso in territorio nazionale.

I migranti erano stati trasportati assieme ad altri tre uomini, che sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo degli agenti.



Dagli approfondimenti investigativi svolti è emerso che i quattro cittadini sloveni – un trentaduenne, un ventisettenne, un trentottenne ed un cinquantaduenne – fossero a tutti gli effetti passeurs, pagati dai migranti 500 euro l’uno per il viaggio illegale verso l’Italia.

I quattro sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di i favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina di cinque cittadini irregolari. Ultimati gli atti di rito, gli arrestati venivano condotti presso la locale Casa Circondariale a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste che coordina le indagini.



L’operazione è stata condotta dal personale della Questura di Trieste unitamente all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.