A passeggio con il maiale in centro città e il video diventa virale

FELTRE – Nelle ultime ore è diventato virale nei social il video di una coppia che passeggia tranquillamente per le vie del centro storico di Feltre. Fin qui nulla di strano se non fosse che lei aveva con sé un grazioso cagnolino mentre lui teneva al guinzaglio un paffuto maialino nano. Una bestiola non propriamente da passeggio, perlomeno nelle nostre città anche se a dirla tutta si tratta di un animale domestico a tutti gli effetti.



Il video inevitabilmente ha scatenato curiosità e commenti di ogni genere. Qualcuno ha ironizzato, altri si sono indignati per la stravaganza ma c’è stato anche chi ha ricordato le caratteristiche della inconsueta bestiola da compagnia che pare essere particolarmente fedele e affettuosa con chi l’accoglie in casa anche se va detto non è propriamente un animale d’appartamenti perché necessita assolutamente di uno spazio verde in cui poter stare.