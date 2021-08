Passeggiata del Giorgione rinviata al 2022 a causa del Coronavirus

CASTELFRANCO - Rinviata al prossimo anno la Passeggiata del Giorgione 2021 a Castelfranco Veneto. L'annuncio ufficiale da parte dell'associazione Pro loco congiuntamente al Comune di Castelfranco Veneto. La corsa era prevista per il prossimo 19 settembre, ma l'emergenza sanitaria ha portato all'annullamento dell’edizione 2021. La scelta di procrastinare al prossimo anno, sempre nella terza domenica di settembre, è stata decisa assieme all’Amministrazione comunale a fronte dell’evoluzione delle disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 che, ormai è noto a tutti, non favorisce l’organizzazione di attività sportive di questo calibro.



Già ora vi sarebbero criticità sulla possibilità di accogliere tutti coloro che vorrebbero iscriversi, per evitare la formazione di assembramenti e soprattutto nella gestione dei ristori. Considerata l’impossibilità anche per il recente insediamento del nuovo Cda della Pro Loco di garantire che l’evento si possa svolgere regolarmente e in massima sicurezza di tutti i partecipanti si è, quindi, deciso di slittare al 2022, anche per evitare il rischio di dover annullare la corsa podistica all’ultimo con conseguente danno per tutti.



Dichiara la neo-presidente della Pro Loco, Barbara Grassi: “La scelta è una decisione di “coscienza”, non solo per la complicata gestione organizzativa, ma anche nel più sano degli spiriti sportivi che da sempre ha caratterizzato questo evento, ovvero la convinzione che lo sport debba essere una pratica serena, sicura e libera per tutti. Guardiamo con fiducia al 2022 per poter tornare ad organizzare questo ed altri eventi sportivi a partire dalla prossima primavera. La Passeggiata del Giorgione è solo rinviata”.



FOTO - di Massimo Porcelli, 40^ Passeggiata di Giorgione - 18 settembre 2018, pubblicata nella pagina Facebook della Pro Loco di Castelfranco