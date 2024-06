Passeggiando nel vecchio cimitero.

Visita archeologica e paesaggistica al vecchio cimitero di Santa Maria in Colle



A cura di Sara Bin, geografa, ed Emanuela Gilli, conservatrice archeologa del Museo Civico di Montebelluna

Ingresso libero, prenotazione consigliata: 3454813756 / prenotazioni@combinazionifestival.it



Il paesaggio è molto più di ciò che vediamo. È percezione di ciò che non ci si attende, svelamento di quanto sembra essere nascosto dalla nostra visione. Passeggiare, osservare, andare oltre le evidenze aiuta ad entrare dentro il paesaggio di ieri e di oggi e soprattutto ad andare oltre per scoprire i paesaggi di domani. È quanto verrà fatto con chi avrà voglia di trascorrere un breve tempo in compagnia di un’archeologa e una geografa amanti del paesaggio per dedicare attenzione a un ritaglio di territorio suggestivo: il vecchio cimitero di Santa Maria in Colle a Montebelluna.

---



Sara Bin è geografa e formatrice, presidente regionale dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia (sezione Veneto). È dottoressa di ricerca in geografia umana; ricercatrice e formatrice presso Fondazione Fontana dove si occupa di progetti di educazione alla cittadinanza globale e di cooperazione internazionale; è docente a contratto di geografia politica ed economica; ha insegnato geografia culturale, geografia sociale e didattica della geografia. Collabora con l’Università degli Studi di Padova nell’ambito di progetti di educazione al paesaggio e di formazione degli insegnanti.

---



* In caso di maltempo, la passeggiata verrà rinviata a data da destinarsi

---



La passeggiata è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di Padova e con il Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna nell’ambito del progetto “Un cimitero da vivere” sostenuto da Creative Living Lab – Edizione 5, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.