"Passeggero violento a bordo", atterraggio d'emergenza per volo El Al

SALONICCO (GRECIA) - Un aereo della compagnia israeliana El Al, in volo da Praga verso Israele, ha compiuto un atterraggio di emergenza a Salonicco, in Grecia, a causa di "un passeggero violento". Secondo quanto ha riferito la compagnia aerea, si legge sul Jerusalem Post, una volta atterrato l'aereo il passeggero è stato portato via, senza opporre resistenza, dalla polizia locale. "El Al ha una politica di tolleranza zero per la violenza e continuerà a garantire la sicurezza dei nostri passeggeri", si legge nella nota. Secondo l'emittente N12 il passeggero, che viene descritto come "molto probabilmente arabo", aveva tentato di entrare nella cabina di pilotaggio.