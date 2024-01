Passeggero emette troppe flatulenze: aereo costretto a ritardare la partenza

Ritardo insolito per un volo della American Airlines in partenza dall'Arizona e diretto ad Austin, Texas, a causa del comportamento di un passeggero. Secondo i racconti degli altri passeggeri, e riportati sul social network Reddit, l’uomo protagonista della vicenda avrebbe emesso una quantità eccessiva di flatulenze, creando un ambiente tutto tranne che confortevole. Ma il problema non si limitava solo alle emissioni gassose poco piacevoli; sembra che il comportamento complessivo dell'uomo fosse tutto tranne che "pacato".



Un utente ha descritto come l'uomo sembrasse visibilmente scontento fin dall'inizio, imprecando o manifestando il suo malumore. Il caos è proseguito con una serie di flatulenze emesse provocatoriamente e un diverbio acceso con altri passeggeri.



Il personale di volo ha cercato invano di placare la situazione, ma alla fine, il capitano di bordo ha deciso di fare ritorno al gate e chiedere all'uomo di abbandonare l'aereo. Testimoni raccontano che il sollievo è stato palpabile tra i passeggeri quando l'uomo è stato fatto scendere. Il volo è ripartito con soli 30 minuti di ritardo, lasciando dietro di sé una storia insolita che sicuramente rimarrà nella memoria di chi era a bordo.