Passeggero disturba il volo aereo e il pilota è costretto a tornare indietro: maxi multa da 10mila euro per un 32enne

AUSTRALIA - Maxi multa ad un passeggero che disturba in volo. E’ successo a un 32enne, condannato a pagare una somma superiore ai 10mila euro per aver creato disordini a bordo di un volo interno in Australia, costringendo i piloti a tornare all'aeroporto di partenza. L'uomo, con il suo comportamento inappropriato, ha causato notevoli disagi ai passeggeri e al personale di bordo, obbligando l’aereo, diretto da Perth a Sydney, a invertire la rotta e rientrare a Perth. Parte della multa servirà a coprire le spese del carburante sprecato.



La notizia è stata riportata dall'emittente statunitense CNN. L'episodio si è verificato lo scorso settembre, ma solo di recente è stata resa nota la condanna definitiva. Secondo la polizia federale australiana, il comportamento del passeggero ha creato un tale livello di disagio che l’aereo ha dovuto effettuare un'inversione, tornando all'aeroporto indietro. Per garantire l’atterraggio in sicurezza, il pilota è stato costretto a scaricare parte del carburante, comportando un danno economico per la compagnia aerea stimato in 8.630 dollari australiani, corrispondenti a circa 5mila euro.



Il tribunale di Perth ha stabilito che l'uomo dovrà risarcire interamente il costo del carburante alla compagnia aerea. Oltre a questa somma, al 32enne è stata inflitta una multa aggiuntiva di 5.500 euro per la violazione delle leggi sull'aviazione civile. In totale, l’importo che l’uomo dovrà pagare supera i 10mila euro.