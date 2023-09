Passeggero con la diarrea, aereo costretto a tornare indietro

Un viaggio in aereo da Atlanta a Barcellona si è trasformato in un'esperienza insolita e indesiderata per i passeggeri del volo Delta Airlines 194, partito venerdì 1 settembre. L'aereo è stato costretto a fare un'improvvisa svolta e tornare indietro a causa di un passeggero che ha sofferto di diarrea per tutta la durata del volo. La situazione, definita dal comandante come un "rischio biologico", ha spinto il pilota a comunicare con la torre di controllo e richiedere il permesso di tornare all'aeroporto di partenza di Atlanta.

Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e il benessere dei passeggeri e dell'equipaggio a bordo. Il volo era già partito con un ritardo di due ore da Atlanta e, purtroppo, non è riuscito ad arrivare a destinazione. Dopo aver toccato la Virginia, l'aereo ha dovuto fare marcia indietro verso la Georgia. Questo ha causato notevoli disagi ai passeggeri, oltre all'inevitabile ritardo nel loro programma di viaggio. Una volta rientrato ad Atlanta, l'aereo è stato sottoposto a un rigoroso processo di disinfezione che ha richiesto diverse ore. La compagnia aerea Delta Airlines ha dimostrato grande attenzione per la sicurezza e l'igiene dei suoi passeggeri e ha fatto tutto il necessario per prevenire qualsiasi possibile diffusione di agenti patogeni.

Dopo l'accurata pulizia e sanificazione dell'aereo, è stata organizzata una nuova partenza non programmata da Atlanta intorno alle 3 del mattino del 2 settembre. Finalmente, il volo Delta 194 è riuscito ad arrivare a Barcellona con una notevole ritardo di più di otto ore rispetto all'orario previsto. I 336 passeggeri a bordo hanno dovuto affrontare un viaggio più lungo del previsto, ma alla fine hanno raggiunto la loro destinazione con successo.