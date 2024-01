Passeggero bloccato in bagno per tutto il volo: "Non riusciamo ad aprire la porta"

INDIA - La singolare vicenda di un passeggero rimasto bloccato nella toilette di un volo SpiceJet da Mumbai a Bangalore ha attirato l'attenzione globale. Il malcapitato è stato intrappolato per l'intera durata del volo, un'ora e quarantacinque minuti, a causa di un malfunzionamento della serratura.

La compagnia aerea low-cost si è scusata ripetutamente con il passeggero e ha promesso un rimborso completo per l'inconveniente causato. Nel comunicato diffuso, SpiceJet ha sottolineato che il personale di bordo ha fatto ogni sforzo per tranquillizzare il passeggero durante l'inesperienza.

Durante il periodo di blocco, gli assistenti di volo hanno scritto un biglietto a mano e lo hanno fatto passare sotto la porta del bagno, cercando di confortare il passeggero. Nel messaggio si leggeva: "Signore, abbiamo fatto del nostro meglio per aprire la porta, tuttavia, non abbiamo potuto. Cerchi di non andare in panico. Atterreremo tra pochi minuti, quindi, per favore chiuda il coperchio della toilette, si sieda sopra e cerchi di rimanere fermo. Non appena il portellone principale sarà aperto, salirà a bordo un ingegnere che sbloccherà la porta del bagno".

Nonostante l'insolito inconveniente, il passeggero è stato soccorso dal medico dell'aeroporto al suo arrivo a Bangalore, dimostrando che la situazione si è risolta senza gravi conseguenze. Qui il post col video

