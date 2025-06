Passeggera vuole salire in aereo con il suo canguro "da compagnia": il video diventa virale

Dai reel di Instagram ai video su TikTok, i social sono ormai un teatro dove la realtà a volta supera la fantasia. Questa volta a far discutere e sorridere è stato un contenuto diventato virale che mostra una donna che cerca di far salire a bordo di un aereo il suo animale da compagnia: un canguro.



Il video – diventato virale in poche ore – mostra la passeggera coinvolta in un acceso diverbio con una hostess di una compagnia aerea, mentre accanto a lei si vede un canguro presentato come “animale da supporto emotivo”, apparentemente tranquillo, con tanto di biglietto stretto nella zampa. Le immagini, accompagnate da un audio confuso e privo di senso linguistico, hanno fatto il giro del web, suscitando migliaia di commenti e condivisioni.

Molti utenti, ignari della natura del contenuto, si sono indignati per il presunto divieto della hostess, difendendo il diritto della donna a viaggiare con il suo insolito compagno "terapeutico". Altri, invece, si sono insospettiti: davvero un canguro può essere considerato animale da supporto emotivo? E com'è possibile che resti così calmo in un aeroporto?



La verità, come spesso accade, è nascosta nei dettagli. Il video è infatti opera della pagina Instagram “Infinite Unreality”, specializzata in contenuti generati con intelligenza artificiale. Il logo a forma di infinito, visibile in alto nel filmato, è un chiaro indizio. Ma non tutti l’hanno notato. L’audio stesso, pur privo di un linguaggio reale, ha tratto in inganno molti utenti che hanno guardato il video senza volume o senza prestare attenzione.



Il caso del “canguro da supporto emotivo” riaccende il dibattito sulla disinformazione virale e sulla sempre più sottile linea che separa il reale dal digitale. In un’epoca in cui le intelligenze artificiali generano immagini e video indistinguibili dalla realtà, il senso critico resta uno strumento essenziale. Anche quando si tratta – letteralmente – di canguri con un biglietto aereo.