Passeggera cerca il bagno in aereo ma apre il portellone d'emergenza

Un volo dello scorso 4 luglioi è stato cancellato a causa di un incidente che ha dell'incredibile. Una passeggera, al suo primo volo, ha aperto per errore il portellone di sicurezza dell'aereo pensando di andare in bagno.



L'incidente è avvenuto sul volo della Air China 2754, in partenza da Quzhou e diretto a Chengdu, mentre l'Airbus era ancora fermo sulla pista dell'aeroporto. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze gravi per i passeggeri, ma i disagi sono stati notevoli. L'apertura del portellone ha attivato lo scivolo di emergenza, impedendo così la partenza dell'aereo e costringendo la compagnia aerea a cancellare il volo.



Diversi quotidiani locali e internazionali hanno riportato la notizia, e sui social media circola l'immagine dell'aereo fermo con lo scivolo di emergenza aperto. La vicenda ha suscitato un misto di incredulità e simpatia nei confronti della malcapitata passeggera. "Era disperata," ha raccontato un altro passeggero presente a bordo. "Non aveva idea di aver aperto il portellone di sicurezza e quando la polizia le ha spiegato che avrebbe potuto dover pagare i danni, era visibilmente sconvolta.



" Per ora, i passeggeri sono stati trasferiti in hotel e risarciti del mancato volo dalla compagnia aerea. Tuttavia, la passeggera responsabile dell'incidente potrebbe dover affrontare una multa considerevole per i danni causati.