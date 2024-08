Passante di Mestre, furgone a fuoco sullo svincolo

Principio d’incendio ai danni di un furgone adibito al trasporto di olio alimentare poco prima delle 9.30 di oggi, mercoledì 7 agosto, in uscita al casello di Martellago-Scorzè, sul Passante di Mestre in direzione Milano. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo prima che le fiamme divampassero avvolgendo il carico, che però è fuoriuscito sulla carreggiata.

Il personale di Concessioni Autostradali Venete ha quindi chiuso lo svincolo in uscita. Sul posto, oltre agli ausiliari della viabilità di CAV coordinati dal centro operativo di Mestre, stanno operando i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Veicoli fermi in uscita alla stazione di Martellago-Scorzè fino alle 10, poi, completate le operazioni di spegnimento e bonifica, i mezzi hanno ripreso a muoversi.

Nessun problema invece per il traffico sul Passante di Mestre, risultato sempre scorrevole su entrambe le direzioni. Il traffico per Milano in uscita a Martellago è stato temporaneamente deviato alla stazione successiva di Spinea.