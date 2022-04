Pasqua e 25 aprile: per le vacanze coneglianesi e vittoriesi hanno scelto le città europee

VITTORIO VENETO - Coneglianesi e vittoriesi hanno scelto le città europee per le vacanze pasquali. “Per Pasqua e per il ponte del 25 aprile tante persone hanno optato per capitali e città europee: Amsterdam, Berlino, Barcellona, Valencia, Siviglia – fanno sapere dall’agenzia Giuchina Tour di Vittorio Veneto -. Qualcuno ha scelto anche Napoli e Palermo”. Per viaggiare all’estero non è più necessario sottoporsi al tampone, e anche per questo tante persone hanno scelto di trascorrere un weekend in qualche città europea.

“Per quanto riguarda l’estate, invece, vanno forte le crociere – spiegano ancora dall’agenzia vittoriese -. Le mete a est, invece, vanno meno, forse a causa della vicinanza con il conflitto tra Ucraina e Russia”. “C’è un ritorno alle mete del Mar Rosso, ma la gente ha scelto le capitali europee – confermano Viviana e Roberta dell’agenzia Bluvacanze di Conegliano -. Non mancano, però, i viaggi negli Stati Uniti, a Miami e New York”.

“In realtà noi stiamo lavorando bene per l’estate, per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. Credo che per Pasqua le persone abbiano scelto più che altro gite fuori porta – fanno sapere dall’agenzia Contigo Viaggi di Conegliano -. Per Pasqua ci sono state poche richieste, che oltretutto sono arrivate tardi, quando ormai non c’era più posto. Per quanto riguarda l’estate, invece, siamo contenti: la gente ha voglia di ripartire e probabilmente attende un calo dei contagi, che potrebbe arrivare proprio nei prossimi mesi”.