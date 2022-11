Party con 8mila persone, intervento della Polizia per cessione di droga

PADOVA - Si è concluso come previsto alle 4.30 del mattino di lunedì il mega party Elrow organizzato alla fiera di Padova e che ha visto la partecipazione di 8mila persone. Gli agenti delle forze di Polizia per tutta la notte hanno monitorato lo svolgimento degli eventi, svolgendo controlli di sicurezza. Si sono resi necessari numerosi interventi di polizia giudiziaria legati in particolare agli stupefacenti ed ai reati contro il patrimonio. Sei giovani sono stati segnalati al prefetto perché trovati in possesso di droga e un altro è stato denunciato perché sorpreso dagli Agenti della Squadra Mobile mentre cedeva hashish in cambio di danaro. Le unità cinofile hanno recuperato altro stupefacente di cui i giovani si erano disfatti per poter superare i controlli di accesso alla Fiera. Sono state più d'una le segnalazioni in merito a furti di monili in oro ai danni delle giovani partecipanti alla festa e due persone con precedenti specifici in merito sono stati individuati, condotti in questura e denunciati. Intenso anche il lavoro della Polizia Stradale che ha intercettato il flusso di uscita dalla festa controllando oltre 100 veicoli. Quattro patenti sono state ritirate per guida in stato di ebrezza e altre 38 violazioni al codice della strada sono state elevate anche a conducenti sorpresi ad usare lo smartphone alla guida.