Partorisce da sola in bagno mentre gli altri guardano la televisione

STRASSOLDO (UDINE) – Ha dato alla luce il suo sesto figlio da sola, nel bagno di casa, mentre il resto della famiglia guardava la televisione. Il parto è avvenuto sabato sera alle 20:36, in modo improvviso, ma la donna è riuscita a intervenire subito per salvare il neonato, che aveva il cordone ombelicale attorno al collo. Il parto improvviso e il sangue freddo della madre. La donna, già madre di cinque figli, stava cambiando il più piccolo quando ha capito che le contrazioni erano ormai forti e ravvicinate. Dopo aver chiamato i soccorsi, si è chiusa in bagno e ha dato alla luce il bambino. "Era cianotico e sembrava non respirare – ha raccontato –. Aveva tre giri di cordone ombelicale attorno al collo, li ho tolti e gli ho passato un dito in bocca". Quando l’ambulanza è arrivata, i sanitari hanno tagliato il cordone e verificato le condizioni del neonato prima di trasferire entrambi all’ospedale di Monfalcone.