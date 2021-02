Partorisce in coma con il Covid, dopo tre mesi vede la bimba

USA - Una storia a lieto fine quella che arriva dal Wisconsin, dove una mamma ha potuto abbracciare solo ora la bimba nata tra mesi fa. Era il 4 novembre quando la donna, Kelsey Townsend, partorì una bambina mentre era in coma a causa del Covid-19.

Ammalatasi alla 39esima settimana di gravidanza, Kelsey fu ricoverata in ospedale in terapia intensiva e grazie al team di medici riuscì ugualmente a far nascere la piccola Lucy, senza esserne cosciente.

La bambina per fortuna non aveva alcun problema di salute e ora, a inizio febbraio, ha potuto abbracciare per la prima volta la sua mamma. La donna, dopo un lungo coma, è riuscita infatti a guarire dal terribile virus ed è potuta tornare a casa dalla sua famiglia.