Partorisce alla stazione delle corriere, poi abbandona il piccolo

LIGNANO - Partorisce alla stazione delle corriere, poi si allontana. Una donna, cittadina italiana di origine straniera, ha dato alla luce un bambino lunedì pomeriggio alla stazione delle corriere di Lignano Sabbiadoro. Subito dopo il parto ha abbandonato il piccolo.



Il fatto è avvenuto poco prima delle 14 di lunedì, all'esterno del bar della stazione. Presenti hanno allertato o soccorsi, prendendosi nel frattempo cura del piccolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Lignano, la polizia locale e i sanitari.



La puerpera, che si era rifugiata in casa propria poco distante, in stato confusionale, è stata subito rintracciata. La donna, che nel parto aveva subìto un'importante emorragia, è stata portata all'ospedale di Lignano, dove ora sta bene. Anche il bambino è in buone condizioni. La posizione della neo-mamma è ora al vaglio della procura di Udine.