Parto in casa: il neonato muore in ospedale

TRIESTE - Era nato in casa, si è spento all'ospedale. È accaduto all’ospedale infantile Burlo Garofolo di Trieste. La famiglia aveva preso la decisione di procedere con un parto domestico: nonostante la presenza di una esperta, accortisi delle difficoltà della partoriente hanno allertato i sanitari del 118, prontamente giunti sul posto.



La corsa al Burlo non è stata sufficiente: gravissime le condizioni del bambino, come spiega il quotidiano locale, Il Piccolo, i medici sono riusciti appena a stabilizzarlo poi, la morte del bimbo.