Parto in ambulanza:fratture e menomazioni al bambino, la denuncia della madre

Una madre rodigina di 46 anni ha presentato una denuncia ai carabinieri di Padova in seguito alle ferite riportate dal figlio durante il parto d'urgenza, avvenuto durante il tragitto in ambulanza tra Rovigo e l'ospedale di Padova, il 9 gennaio scorso. La donna, riferisce "Il Gazzettino", ritiene che il suo sia un caso di negligenza sanitaria. Il bimbo è venuto alla luce alla 26ma settimana di gestazione con parto podalico, mentre l'ambulanza percorreva a forte velocità l'autostrada A13. Doveva nascere a metà aprile, ma la sera del 9 gennaio la donna, alla seconda gravidanza, ha accusato un malore e ha chiesto l'intervento del pronto soccorso. Giunta l'ambulanza sul posto, i sanitari hanno scelto di trasferire la paziente all'ospedale di Padova, più attrezzato per la rianimazione neonatale. Ma durante il viaggio è avvenuto il parto. Il bimbo, nato con un peso di un chilo e 200 grammi, adesso è ricoverato in rianimazione neonatale. Secondo la denuncia, avrebbe riportato fratture ad entrambe le braccia, menomazioni, ematomi al collo e conseguenze al cervello. Per questo la 46enne ha sporto denuncia verso i medici dell'ospedale di Rovigo, per il modo in cui è stata gestita la fase critica del parto prematuro.

L'Azienda Ulss 5 polesana ha aperto una indagine interna, per "comprendere cosa esattamente sia successo e ricostruire con esattezza le dinamiche e il percorso che è stato intrapreso per la puerpera". Lo rileva, in una nota, il direttore generale Antonio Compostella. "In questo momento drammatico - sottolinea Compostella -, il mio pensiero corre al piccolo e alla famiglia, e mi metto a loro disposizione per ogni evenienza". "Essendo l'accaduto anche oggetto di una indagine giudiziaria" il dg spiega di voler solo ricostruire l'accaduto in maniera sintetica.

"La signora è stata registrata in Pronto Soccorso a Rovigo alle 11,50 dello scorso 9 gennaio e subito inviata alla divisione di ostetricia, dove è stata vista da due medici ginecologi, che hanno valutato, sulla scorta del quadro clinico il trasferimento della gestante pretermine all'ospedale di Padova (trasferimento con feto in utero). Alle 13,35 la signora è partita in autoambulanza accompagnata dall'autista del 118, con il ginecologo a bordo. Durante il tragitto, all'altezza di Monselice è stato espletato il parto con assistenza del medico ginecologo. Alle ore 14.17 mamma e neonato sono stati presi in carico dal personale dell'ospedale patavino". "Siamo in attesa - conclude Compostella - di completare l' istruttoria che ci consentirà di avere un quadro preciso dell' accaduto".