Partigiana e patriota, ma Paola Del Din era anche 007 di Sua Maestà

BELLUNO - Partigiana e 'patriota', come vuole essere chiamata ancora oggi, ma Paola Del Din, nata nel 1923 a Tai di Cadore (Belluno), è stata anche uno 007 a tutti gli effetti dello Special Operation Executive, che agiva agli ordini di Churchill sui territori occupati. A rivelarlo è un libro dello storico Bernard O'Connor, che si basa sui file da poco desecretati dai National Archives inglesi, intitolato "Churchill's Italian Angels", Gli angeli italiani di Churchill, e dedicato a 24 donne coraggiose e antifasciste che hanno fatto parte della Resistenza, anche come agenti segreti britannici.

"Nei file desecretati - racconta Nicoletta Maggi, studiosa del Soe e co-autrice con O'Connor di un libro sull'Operazione Etna - c'è una descrizione minuziosa di Del Din", entrata a fare parte della brigata partigiana Osoppo, in Friuli Venezia Giulia, insieme al fratello Renato, ufficiale degli Alpini. Dopo la morte di lui in un assalto nazista, in suo onore prese il nome di battaglia 'Renata', entrò in contatto con gli alleati a Monopoli (Bari) ai quali chiese di essere addestrata: "seguì corsi di sabotaggio e fece 11 lanci con il paracadute, è la prima donna italiana ad averlo fatto" dice Maggi. Lo scorso agosto ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata dal presidente Mattarella, dalla premier Giorgia Meloni, che ha elogiato la sua scelta di definirsi 'patriota' e dal ministro della Difesa Crosetto. I 24 'angeli di Churchill' italiani avevano all'epoca tra i 64 e i 21 anni. Cinque erano studentesse, tre impiegate d'ufficio, due casalinghe. Altre erano negozianti, insegnanti, sarte ed una scrittrice di romanzi: Fausta Cialente.