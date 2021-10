Partecipa al corteo No Vax, poi scopre di essere contagiata

PADOVA - Aveva partecipato al corteo No vax con circa 4.00 persone a Padova dello scorso 26 settembre: in quell’occasione fu presente senza rispettare il distanziamento interpersonale e senza indossare la mascherina.

La donna però dopo pochi giorni ha iniziato ad accusare i sintomi di un forte raffreddore. Si è sottoposta a tampone in farmacia e ha scoperto di essere positiva al virus.



Lo ha segnalato il farmacista che ha processato il tampone della donna. Il quale ha caricato il referto sul portale della Regione per la tracciabilità. Poi la donna se n’è andata.

Il farmacista ha segnalato pubblicamente l'episodio.