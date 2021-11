Parte il travaglio, prende la bici e pedala fino all’ospedale per partorire

Julie Anne Genter si dirige verso l'ospedale

NUOVA ZELANDA - Si chiama Julie Anne Genter, ha 41 anni ed è finita sulle cronache internazionali per essere andata a partorire in bicicletta. Ammettiamolo: non è da tutti. La deputata neozelandese, due notti fa, ha sentito che iniziavano le contrazioni tipiche del parto. Ne sapeva già qualcosa, visto che teneva in grembo il secondogenito. Così ha deciso di salire in bici e, in compagnia del marito, di pedalare fino all’ospedale di Wellington, che dista pochi minuti dalla sua abitazione.

Una volta giunta in ospedale, la Genter ha dato alla luce una bambina. Il tutto è durato meno di un’ora e la donna ha anche condiviso sui social le notizie dell’inizio del travaglio e della nascita della bambina. Sulla stampa è stato ricordato che anche nel 2008, quando la deputata ha partorito il primogenito, si era recata in ospedale in bicicletta.

