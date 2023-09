Parte dal Garda per raggiungere in bici il lago di Santa Croce ma si perde

ALANO DI PIAVE (Belluno) - Ieri verso le 20 la Centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa, per un ciclista che diceva avere smarrito il sentiero nella zona di Malga Camparona. Risaliti alle coordinate e verificato che si trovava in realtà in località Porte del Salton, due squadre si sono incamminate e lo hanno raggiunto non distante da un sentiero. Il 26enne della Repubblica Ceca era partito dal Lago di Garda con l'intenzione di arrivare al Lago di Santa Croce. Durante il tragitto aveva trovato on line il sentiero numero 846, che non è però un itinerario ciclistico, e lo aveva seguito fino a perdere la traccia portando a mano la bicicletta. Inoltratosi per 400 metri lungo un costone erboso, era arrivato vicino al sentiero sottostante, ma, ormai buio, si era fermato. Raggiunto dai soccorritori, il ragazzo è stato ricondotto sul sentiero e poi accompagnato a valle. L'intervento si è concluso attorno a mezzanotte.