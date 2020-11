Tragedia nel padovano dove una parrucchiera di 47 anni si è tolta la vita gettandosi sotto un treno in corsa. Come riporta il mattino di Padova, la donna aveva con sé un biglietto in cui si scusava e spiegava le ragioni del gesto estremo.

Il corpo senza vita della 47enne è stato rinvenuto vicino ai binari a Vigodarzere giovedì sera intorno alle 22.