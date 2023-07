Parroco eroe, 20 anni fa la morte di don Stefano Gorzegno

VERONA - A 20 anni dalla sua morte, questo fine settimana, iniziative in Molise e in Veneto per ricordare don Stefano Gorzegno, il sacerdote originario di Verona che il 30 luglio del 2003 a Termoli (Campobasso) morì a 44 anni dopo aver salvato sette bambini suoi parrocchiani che rischiavano di annegare. Don Stefano, all'epoca parroco a Bojano (Campobasso) non esitò a tuffarsi nel mare mosso e pericoloso per le forti correnti per soccorrere un gruppo di giovani parrocchiani che rischiavano di annegare e con grande sforzo riuscì a portarne in salvo sette quando, sfinito e colpito da un malore, si accasciò sulla spiaggia senza vita. Il presidente della Repubblica per quel gesto assegnò alla memoria del religioso la medaglia d'oro al valore civile.

A Bojano nella chiesa dei Santi Erasmo e Martino, domani sabato 29 luglio, alle 20.30, si terrà il concerto "Una canzone per ricordare" . Contemporaneamente un concerto in memoria di don Stefano si terrà anche nella chiesa di San Nicolò Frassenè, in provincia di Belluno, dove il sacerdote fu parroco dal 1996 al 2001. Domenica 30 luglio alle 11 sarà celebrata una messa in ricordo di don Stefano a Bojano e alle 18 a Frassenè. (ANSA)