Parigi, Tamberi oout in lacrime. Oro per il Basket Usa

PARIGI - Finisce in lacrime l'Olimpiade di Parigi per Gianmarco Tamberi, eliminato nella gara del salto in alto dopo una giornata difficile per una colica. "Mi dispiace da morire, sono sincero nel dire che non me lo meritavo quello che è successo questa notte e domenica scorsa. Ci ho provato ma è andata male", le parole dell'olimpionico.

L'altro azzurro Stefano Sottile ha chiuso al quarto posto. Ieri sono arrivate medaglie all'Italia dal Madison del ciclismo su pista (argento a Elia Viviani e Simone Consonni), dalla ritmica (bronzo alla nazionale) e dal pentathlon (bronzo per Giorgio Malan). In serata gli Stati Uniti hanno conquistato il loro quinto oro consecutivo nel torneo di basket battendo la Francia per 98-87.