Parigi, sei persone accoltellate alla Gare du Nord: fermato aggressore

FRANCIA - Sei persone, tra cui un agente di polizia di frontiera, sono state accoltellate da un uomo alla stazione di Parigi Gare du Nord questa mattina intorno alle 6.45. Le forze dell'ordine hanno sparato all'aggressore che è stato prontamente bloccato. Si trova adesso in ospedale in prognosi riservata. Dei feriti, secondo quanto riporta Bfmtv citando il ministro dell'Interno Gérald Darmanin e fonti della polizia, uno "versa in condizioni più gravi degli altri". "Due agenti hanno sparato tre volte e sono riusciti a neutralizzare l'individuo", ha aggiunto il ministro intervenendo sull'emittente francese. L'aggressore è stato ricoverato e sarebbe - secondo le parole del ministro - tra la vita e la morte. Non aveva con sé documenti di identità.



Il poliziotto ferito stava rientrando al termine del suo turno di lavoro quando è intervenuto per fermare l'attacco. Secondo una fonte della polizia è stato colpito alla schiena ma indossava un giubbotto antiproiettile che lo avrebbe salvato. Non è ancora stato precisato il tipo di arma usata dall'individuo né sono state chiarite le sue motivazioni, ma secondo Le Figarò l'uomo avrebbe utilizzato un punteruolo. La procura di Parigi ha avviato un'inchiesta per tentato omicidio. La procura antiterrorismo segue attentamente la situazione ma non è coinvolta al momento. Darmanin ha annunciato che si sarebbe recato sul posto, e lo stesso ha fatto la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.