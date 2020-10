Parigi, insegnante decapitato: mostrò in classe vignette di Maometto

FRANCIA - Il ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, ha parlato urgentemente con il presidente Emmanuel Macron dopo la decapitazione di un uomo alla periferia di Parigi e tornerà stasera in Francia da una missione in Marocco. Lo riferisce Le Figaro.

L'uomo che ha decapitato l'insegnante avrebbe pubblicato su Twitter la foto dell'omicidio. Secondo France Info, l'aggressore non sarebbero il genitore di un alunno, come scritto da altri media, ma un 18enne. L'insegnante aveva mostrato ai ragazzi delle caricature di Maometto, in un episodio che aveva fatto rumore nella scuola e fra gli abitanti del piccolo comune.