Parigi 2024, via ai 100 metri: in pista anche Beppe Grillo

PARIGI - Beppe Grillo contro Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024? Possibile, difficile ma possibile. Oggi inizia la gara regina dell'atletica ai Giochi. Si parte con le batterie, precedute dalle serie preliminari che costituiscono una pre-selezione in attesa delle eliminatorie. Tra coloro che aspirano a sfidare i big della velocità c'è anche Beppe Grillo. Si tratta di un 21enne atleta di Malta, che quest'anno ha corso in 10''23 stabilendo il proprio record. Il velocista, alto 1,78, cerca il passaggio del turno nella sesta serie, in cui si confronterà con avversari di Panama, Seychelles, Gabon, Figi, Suriname, Bangladesh e Brunei