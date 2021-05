Pareggio 4-4 tra Concordia Moglianese e Bredese

TREVISO - Sabato 22 maggio, per la 5^ giornata del Campionato di Promozione di 1^ Categoria Girone 1, presso il bocciodromo comunale di Mogliano Veneto di via Gen. Carlo Alberto Dalla Chiesa, la Concordia Moglianese, Tecnico Paolo Tortato, atleta capitano Enzo Boschiero, atleti Alessandro Scantamburlo Giuseppe Gallinaro, Roberto Callegari, Manuela Russolo,Luciano Sartor, ha ospitato la Bredese di Breda di Piave con Tecnico Nicola Pillon, atleta capitano Vincenzo Capano, atleti Michele Pillon, Giovanni Stefanello, Luigi Colzato, Gian Maria Marchesin, Giorgio Conte, i biancocelesti moglianesi, sicuramente in una giornata molto negativa,hanno conseguito un pareggio per 4-4 con la squadra fanalino di coda.



Nel primo tempo i trevigiani vincono le due Terne e pareggiano nell’Individuale 3-1, nel secondo tempo nella specialità coppia i padroni di casa hanno rimediato 1 set a 3.Questo lo score: Callegari - Russolo - Sartor Vs Giovanni Stefanello- Luigi Colzato – Gian Maria Marchesin (2°set Vincenzo Capano) 8-4, 8-5; Scantamburlo Vs Giorgio Conte 8-2, 5-8; Russolo - Sartor L. Vs Vincenzo Capano – Luigi Colzato 5-8, 3-8; Roberto Callegari – Giuseppe Gallinaro (2° set Alessandro Scantamburlo) Vs Giovanni Stefanello – Michele Pillon 4-8, 8-1. Gli altri risultati: Azzurralpina Vs San Sebastiano 2-6; Serenissima Vs Olimpia 4-4. Questa la Classifica: San Sebastiano p. 12, Concordia Moglianese e Olimpia p. 8, Azzurralpina p.6, Serenissima p. 5, Bredese p. 2.