CONEGLIANO - Il 2/3/4 giugno torna a Conegliano per la sua quarta edizione il Parco Rocca in festa. Dopo il successo degli scorsi anni, come ogni primavera, l’evento dedica un intero weekend alla musica e al divertimento rendendo il Parco Rocca di Conegliano il cuore pulsante di questa iniziativa. Nel corso delle tre giornate si alterneranno Dj Set con Matteo Peccolo, dj AC e Alex-B e Live con Alterego Band, con la presenza fissa di un’area bimbi dotata di gonfiabili e uno stand enogastronomico, il tutto nella cornice verde di Parco Rocca situato in centro città tra Via brigata Marche e Viale Gorizia.

La festa avrà inizio venerdì 2 giugno dalle 15 mentre sabato e domenica inizierà alle 10. Si tratta di un’iniziativa aperta a tutti e l’accesso è completamente gratuito. L’evento, organizzato dall’associazione culturale IdeAzione, ha come scopo quello di promuovere il territorio di Conegliano e dintorni avvicinando i cittadini a questo genere di iniziative ridando vita ai quartieri in un clima conviviale, un ritrovo tra amici con un occhio di riguardo ai più piccoli. Quest’anno parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza agli alluvionati della regione Emilia Romagna. Il calendario per il weekend si può trovare nelle pagine social di riferimento (link in seguito), nel frattempo si consiglia di non prendere impegni per quei giorni!