Parco giochi di Ceneda finito, ma non accessibile

VITTORIO VENETO – «Quando sarà fruibile il parco giochi realizzato lo scorso anno dietro la scuola Foscolo? Il parco è apparentemente terminato, ma al momento non è accessibile. Un vero peccato» sottolinea una mamma cenedese. «Confermo che il parco è finito, manca solo l’allacciamento della fontanella alla rete idrica – spiega l’assessore ai lavori pubblici Bruno Fasan interpellato sul tema -. E confermo che non è mai stato aperto perché al momento non abbiamo ancora incaricato una ditta alla sanificazione dei giochi così come avviene tutti i giorni per gli altri parchi gioco della città a seguito delle misure anti-Covid che vanno rispettate».

L’accesso al parco avviene dal cancello della scuola primaria di via San Tiziano. Per gli accessi alternativi, che consentirebbero di raggiungere il parco giochi anche a scuola chiusa da via del Seminario come prospettato dal progetto originario, non sono stati al momento trovati gli accordi con i privati confinanti con l’area. «Sono passato a controllare più volte, anche di notte, e il cancello della scuola l’ho sempre visto aperto» annota Fasan. «Anche se ancora non inaugurato, il parco è agibile: 15 giorni fa è stata tagliata l’erba. Però i giochi non vengono sanificati» precisa.

Il progetto di realizzare un parco giochi in quest’area, a servizio del quartiere di Ceneda, risale alla passata amministrazione Tonon che avviò i lavori nel febbraio 2019. Il progetto, per una spesa originaria di 30mila euro, è stato poi implementato dalla nuova amministrazione con lavori per ulteriori 15mila euro.

(Foto di Patrizia Savino)