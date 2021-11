Parco divertimenti per VIP su una piattaforma petrolifera in Arabia Saudita

ARABIA SAUDITA - A riprova del fatto che “non si è mai troppo ricchi”, in Arabia Saudita, si progetta di trasformare una piattaforma petrolifera in un parco divertimenti per VIP. Il parco a tema petrolifero sarà raggiungibile solo da elicotteri e yatch, per un totale di 50 posti per l’ormeggio.

Si pone come obiettivo la diversificazione dell’economia del Paese e il potenziamento del turismo. Strategia a dir poco singolare dato il numero limitato di posti disponibili. La struttura ospiterebbe montagne russe, piattaforme per il bungee jumping e per il paracadutismo, oltre che strutture alberghiere e di ristorazione.

Nonostante l’iniziativa sia ancora in fase di sviluppo, ha già suscitato enorme interesse soprattutto tra le fasce più benestanti della popolazione.