Parco alle ex Cave, la petizione supera 3.000 firme

MOGLIANO - Successo per la petizione popolare rivolta all'Amministrazione di Mogliano Veneto per la creazione del parco della biodiversità da parte del comitato a difesa delle ex cave di Marocco.



Il comitato aveva proposto a luglio una raccolta firme sul tema e ha suoerato quota 3.000 firme.



Il gruppo, in una nota, spiega: "Ci eravamo posti l'obiettivo di trovare il consenso alla nostra azione da parte di almeno 3.000 persone adulte entro l'estate.



Il 7 agosto, esattamente a un mese dal lancio della nostra petizione per la salvaguardia delle cave senili di Marocco, tramite la creazione di un parco delle biodiversità, quota 3.000 è stata raggiunta è superata grazie a 2.660 firme on-line e 374 manuali.



L'amministrazione comunale quindi dovrà prendere atto che non siamo in pochi e la cittadinanza tutta sarà invitata a darci una mano continuando a firmare fino a quando non sarà definita l'area da salvaguardare, finanziato e approvato il piano ambientale e definita la trasformazione in parco dell'area di proprietà comunale posta a sud dello stadio comunale" conclude il comitato.