Parcheggi gratis il sabato e nel periodo natalizio a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Sosta gratuita negli stalli blu del Centro e di Serravalle nei sabati del periodo natalizio. L'iniziativa, voluta dall'amministrazione comunale in accordo con Abaco (società che gestisce la sosta a pagamento), scatta sabato 5 dicembre e andrà avanti fino a sabato 9 gennaio 2021. La gratuità viene estesa a tutta la giornata dopo che già da alcuni mesi era stata introdotta per il sabato pomeriggio.

«Il nostro intento – afferma il vicesindaco Gianluca Posocco – è rendere la città più attraente a favore anche del commercio e invogliare la gente a spendere in città. E con la sosta gratuita del sabato vogliamo perseguire questo obiettivo».

L'iniziativa ha trovato il plauso da parte di Ascom Vittorio Veneto. «Non essendoci durante questo periodo natalizio gli eventi dei passati anni, il fatto di aver reso gratuita la sosta il sabato può essere uno stimolo anche per chi arriva da fuori – commenta il presidente Michele Paludetti -. Il momento per noi commercianti non è facile: sebbene non ci sia un effettivo lockdown, è come se ci fosse. E l’invito che lanciamo ai vittoriesi è di comprare sotto casa anche i regali di Natale».