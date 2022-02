Parcheggi di Piazza Meschio, l'attacco di Rinascita Civica: "La giunta non rispetta le volontà dei consiglieri"

VITTORIO VENETO - “Non è finita la passione di piazza Meschio. È quanto è emerso durante il dibattito sulla mozione presentata dalle minoranze. Abbiamo chiesto di porre fine all'abuso della chiusura del parcheggio sotterraneo ma la maggioranza ritiene che vada bene così. Con il loro voto contrario hanno stabilito che Il parcheggio potrà rimanere chiuso fintanto che l’azienda ne avrà voglia. Probabilmente fino a quando non avrà raccolto gli abbonamenti che desidera. In barba alle disposizioni dettate dal Cosiglio Comunale”. È quanto si legge in una nota diramata da Mirella Balliana e Alessandro De Bastiani, consiglieri di Rinascita Civica-Partecipare Vittorio.

“Evidentemente ai consiglieri della Lega va bene che la ditta pretenda abbonamenti con tariffa il doppio dì quella in uso a Serravalle – si legge ancora nella nota -. L’assessore Antiga, evidentemente preposto a mantenere i rapporti con i privati, ha rassicurato tutti dicendo che abbiamo a che fare con persone a modo che rispettano gli impegni presi; diversamente da quanto affermato dall'ex sindaco Da Re. Il problema comunque è serio: la convenzione proposta dalla giunta non pone limiti ai prezzi degli abbonamenti ed è facile supporre che la ditta si regolerà di conseguenza. Già lo sta facendo chiedendo 60 euro al mese. Un'altra volta ancora la giunta non rispetta le volontà dei consiglieri comunali; neanche quelle dei consiglieri di maggioranza”. OT