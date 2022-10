Parapiglia i campo, arrivano i Carabinieri: squadra si ritira dal campionato per protesta

VENEZIA - Squadra si ritira dal campionato, sanzioni molto pesanti per giocatori e società. Questa la decisione del Burano, squadra che milita nella 3^ Categoria Venezia-S. Donà: saluta il campionato al termine del quinto turno.



Domenica scorsa la gara tra Torre di Mosto e Burano infatti era stata sospesa circa a metà del secondo tempo sul punteggio di 1-0 dopo l'abbandono del campo da parte dei giocatori ospiti. Infatti in campo c'era stata una grossa contestazione all'arbitro, che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per riportare la calma.



Queste le decisioni del giudice sportivo.

Fino al 30 aprile 2023 a Y.C.: rompeva a metà il taccuino dell'arbitro scagliando un pugno verso lo stesso facendolo cadere. Lo stesso calciatore raccoglieva da terra il taccuino, estraeva i cartellini contenuti al suo interno e li agitava in aria urlando frasi offensive verso l'arbitro.



Fino al 30 novembre 2023 a M.S.: dopo essere stato espulso per doppia ammonizione, saliva con le sue scarpe sopra quelle dell'arbitro urlandogli: " Ma tu sei proprio una m…. di uomo", spingendo con forza i tacchetti sopra il dorso del piede del Direttore di Gara provocandogli dolore per diversi secondi.



Fino al 30 giugno 2024 a S.D.: espulso per doppia ammonizione, si avvicinava al Direttore di Gara fino a scontrare violentemente le fronti procurandogli dolore nonché sputando verso il volto e gli occhi dello stesso.



Squalifica fino al 31 dicembre di quest'anno al massaggiatore P.G. poiché "svuotava una borraccia sopra la testa dell'arbitro". Il ritiro costa al Burano una multa di mille euro.