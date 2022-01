Parapetto si conficca nell'abitacolo dell'auto: 51enne grave

VICENZA - Venerdì sera intorno alle 20:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in località San Germano dei Berici nel comune di Val Liona, per un 51enne che ha perso il controllo della propria auto che è finita contro la ringhiera di un ponte.



Il parapetto del ponte si è conficcato nell’abitacolo ferendo gravemente il conducente. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, che è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere stabilizzato e trasportato in codice rosso in ospedale. L'intervento si è concluso dopo un paio d'ore. Ha rilevato il sinistro la Polizia locale.